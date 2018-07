Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque em cadeia faz dois feridos e condiciona circulação na CRIL

PSP está a tomar conta da ocorrência.

08:28

Um choque em cadeia entre cinco viaturas fez esta quarta-feira dois feridos ligeiros na CRIL, no sentido Algés-Sacavém, e está a condicionar o trânsito com três faixas cortadas.



A circulação está a ser feita pela via mais à esquerda.



A PSP está a tomar conta da ocorrência.



Em atualização