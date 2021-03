Uma colisão entre três automóveis, ocorrida pelas 11h02 desta quinta-feira na Estrada Nacional 378, junto a Fernão Ferro, Seixal, está a levar ao corte do trânsito nos dois sentidos.O sinistro causou dois feridos, que estão a ser estabilizados no local. Deverão ambos ser transportados ao Hospital Garcia de Orta, em Almada.No local estão 11 operacionais e 5 viaturas, dos bombeiros do Seixal, GNR e Cruz Vermelha.