Há cinco acidentes ativos a condicionar o trânsito esta segunda-feira de manhã em Lisboa, avança o agente da PSP Nuno Cordeiro.Um dos acidentes trata-se de um despiste na A8, no acesso ao Túnel do Grilo.Na CRIL, no acesso ao túnel de Benfica, há registo de outro acidente no sentido para Algés.A Segunda Circular regista dois acidentes no acesso ao IC19, no sentido Norte-Sul.Há ainda outro acidente no IP7, Eixo Norte Sul, no sentido Norte-Sul.