Uma das faixas está cortada em Alcácer do Sal.

15:55







Uma colisão com quatro carros está a congestionar o trânsito na A2, em Alcácer do Sal, em Setúbal, no sentido sul-norte. O acidente deu-se ao quilómetro 61.3 e provocou filas está a provocar filas até ao quilómetro 74, de acordo com a GNR.Segundo fonte do CDOS de Setúbal, há a registar um ferido leve que já foi hospitalizado.O alerta foi dado às 14h36 e uma das faixas foi cortada.Os veículos estão a ser removidos e GNR estima que situação fique resolvida dentro de uma hora.Em atualização