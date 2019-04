Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão com seis carros corta Segunda Circular em Pina Manique no sentido Sintra-Lisboa

Acidente provocou um ferido.

09:17

Uma colisão com seis carros cortou esta quinta-feira de manhã a Segunda Circular, em Pina Manique, no sentido Sintra-Lisboa.



A via está completamente cortada e a condicionar o trânsito.



Ao que o Correio da Manhã apurou, há um ferido ligeiro a registar.



Em atualização