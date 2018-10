Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão com três carros provoca longas filas na 2ª Circular

Acidente fez ainda dois feridos ligeiros.

Por Miguel Curado | 19:56

Uma colisão com três veículos fez, este domingo, dois feridos ligeiros na 2ª Circular em Sacavém, no sentido Alverca-Lisboa. As vítimas foram transportadas para o Hospital Santa Maria.



O acidente está a provocar longas filas de trânsito naquela via.



O alerta foi dado às 18h11 e para o local foram mobilizados 12 operacionais e quatro veículos dos bombeiros de Sacavém e GNR.