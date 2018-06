Colisão entre autocarro e duas viaturas condiciona acessos em Lisboa

Polícia aponta Viaduto Engenheiro Duarte Pacheco como alternativa aos condutores.

15:55

O acesso a Alcântara da Ponte 25 de Abril, sentido sul-norte está cortada desde as 15h17 devido à colisão de um autocarro com duas viaturas ligeiras, segundo informação do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.



Para já não há registo de feridos e a polícia está a apontar a saída para o Viaduto Engenheiro Duarte Pacheco como alternativa aos condutores.



O acidente está a provocar alguns constrangimentos para quem viaja no sentido Almada-Lisboa.