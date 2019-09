Uma colisão entre um camião e dois carros antes da entrada para o Túnel do Grilo, em Loures, no sentido Loures-Sacavém, está a condicionar a circulação rodoviária esta quarta-feira de manhã.



O acidente provocou ainda um ferido ligeiro que já foi transportado para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.





No local encontram-se dois elementos da divisão de trânsito da PSP, bombeiros de Loures e elementos das Infraestruturas de Portugal.O alerta foi dado cerca da 7h20.O acidente obrigou ao corte de faixa e provocou complicações no trânsito com filas desde o Senhor Roubado, em Lisboa.