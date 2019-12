Duas pessoas ficaram com ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros junto ao Inatel de Oeiras, no sentido Lisboa - Cascais.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros de Oeiras, a violência do acidente levou ao corte da Estrada Nacional 6 naquela zona, em ambos os sentidos.O alerta foi dado cerca das 16h56, de acordo com informação avançada pela mesma fonte.Em atualização