Colisão faz um ferido grave e corta EN125 em Portimão

Acidente envolveu dois veículos ligeiros, esta sexta-feira.

21:50

Uma colisão que envolveu dois veículos ligeiros causou quatro feridos, um deles em estado grave. O acidente aconteceu esta sexta-feira na EN125, em Portimão.



Como consequência, esta via foi cortada ao trânsito, confirmou fonte do CDOS de Faro ao Correio da Manhã.



O alerta foi dado às 20h56 e a estrada acabou por ser cortada nos dois sentidos às 21h25 desta sexta-feira.



No local estão 22 operacionais, auxiliados por 10 veículos.



Em atualização