Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre pesado e dois ligeiros na A20 em Gaia faz dois feridos

Sinistro condicionou a circulação no sentido Norte-Sul.

17:56

O trânsito na A20, em Gaia, foi esta quarta-feira retomado às 18h10, cerca de duas horas depois da colisão entre um veículo pesado e duas viaturas ligeiras que obrigou a um corte na via, disse fonte dos Sapadores de Gaia.



Segundo a mesma fonte dos bombeiros sapadores, o acidente que ocorreu na A20 em Pedroso, provocou dois feridos - o condutor de uma das viaturas ligeiras e o acompanhante do veículo pesado - que acabaram por ser transferidos para o Hospital Santos Silva, em Gaia.



O alerta foi dado pelas das 16h48 e no local estiveram sete veículos e 18 elementos de força de socorro.



O acidente provocou o corte das faixas de emergência e da esquerda, no sentido Norte-Sul, da A20, em Pedroso, Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.