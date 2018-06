Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre quatro viaturas faz dois feridos na Amadora

Sinistro no IC19 está a provocar longas filas de trânsito no sentido Lisboa-Sintra.

13:14

Duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre pelo menos quatro viaturas no IC19, junto à Amadora, em Lisboa.



O sinistro está a provocar o condicionamento de trânsito no sentido Lisboa-Sintra, pelo que se verificam longas filas de trãnsito.



O CM sabe que no local estiveram os Bombeiros da Amadora. Este é o quarto acidente que se regista naquela via na manhã desta segunda-feira.