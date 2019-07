Colisão provoca dois feridos e corta trânsito no IC19 em Queluz

Uma colisão entre dois veículos esta quarta-feira está a impedir a circulação no IC19, no sentido Lisboa-Sintra.



O acidente ocorreu pelas 16h35, junto à saída para o Palácio de Queluz, e provocou dois feridos. Uma das vítimas ainda está a receber assistência no local, para onde foram mobilizados 12 operacionais, entre bombeiros, PSP e Infraestruturas de Portugal.

Não há previsão para quando a circulação seja retomada.