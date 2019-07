Um camião despistou-se esta quinta-feira de manhã ao quilómetro 181 da A1, junto ao nó de Condeixa-a-Nova, em Coimbra. O acidente está a condicionar a circulação do trânsito, estando este a circular apenas na faixa da esquerda.Segundo o que oconseguiu apurar junto de uma fonte oficial da GNR de Coimbra, o despiste deu-se no sentido Sul - Norte, cerca das 06h45.A viatura despistou-se e tombou no separador lateral direito.Não há feridos a registar.A GNR foi mobilizada para o local.