Um acidente que envolveu um camião que transportava uma grua e um veículo ligeiro está a condicionar a circulação do trânsito na A1, junto às portagens de Vila Franca de Xira, no sentido Lisboa-Porto.O alerta foi dado às 07h50. Não há feridos a registar.Para além do condicionamento de trânsito, o sinistro culminou ainda na destruição de um rail e de um poste de iluminação. No local encontram-se a GNR e elementos da Brisa.