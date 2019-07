A Via Norte (Estrada Nacional 14) encontra-se cortada ao trânsito junto à rotunda do Carvalhido, no sentido Maia-Porto, desde as 02h45 de hoje, devido ao despiste de um camião, que está tombado na estrada, disse à Lusa fonte policial.Segundo a fonte das Relações Públicas do Comando Metropolitano do Porto da PSP, o acidente provocou ferimentos graves no motorista do camião.O veículo tombou na via e, às 09h45, decorriam ainda trabalhos de limpeza na estrada.