O despiste de um camião condicionou o trânsito na A1, ao Km22, em Vila Franca de Xira, no sentido Norte-Sul, na manhã desta quarta-feira. O acidente provocou filas de trânsito de sete quilómetros.O condutor do camião ficou com ferimentos ligeiros.No local estiveram sete operacionais dos Bombeiros de Vila Franca de Xira apoiados por duas viaturas.O alerta foi dado às 6h52.