Despiste na Azambuja faz um ferido e provoca longas filas na A1 no sentido Norte-Sul

Um despiste de um automóvel, ocorrido cerca das 17h15 desta sexta-feira na Autoestrada do Norte, sentido Porto-Lisboa, na zona da Azambuja, está a causar extensas filas de trânsito.

O sinistro causou ferimentos no condutor da viatura, que foi assistido no local pelos bombeiros.

O trânsito, no entanto, permanece quase parado, com filas de carros com vários quilómetros.