Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste na Ponte 25 de Abril condiciona acessos a Lisboa

Embate no separador central aconteceu perto das 08h00.

08:33

Um despiste de uma viatura ligeira, seguido de um embate contra o separador central da Ponte 25 de Abril, está a condicionar o trânsito na Margem Sul do Tejo, nos acessos a Lisboa.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o acidente aconteceu pouco antes das 08h00 desta segunda-feira, no sentido Sul-Norte.



O incidente está a provocar congestionando no nó de Almada, na A2 e no IC 20.