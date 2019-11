O despiste de uma viatura ligeira no início da Segunda Circular esta manhã de sábado obrigou ao corte parcial da estrada, no sentido Sintra-Lisboa.De acordo com fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, o acidente aconteceu pelas 9h33, numa zona "com muito óleo na estrada".Não houve registo de feridos. Não há previsão para a reabertura da circulação.Os bombeiros estiveram a espalhar pó na via.O alerta foi dado pelas 9h33.No local esteve ainda a PSP.Em atualização