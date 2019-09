Dois acidentes na A1 em Sacavém condicionam circulação no sentido norte-sul

Dois acidentes ao quilómetro dois e três da A1, em Sacavém, estão esta quinta-feira a condicionar a circulação no sentido norte-sul.Há pelo menos duas viaturas, um ligeiro e um pesado, e uma mota envolvidas nestes acidentes. As duas vias mais à direita encontram-se cortadas na zona do acidente, estando para já a via mais à esquerda a circular com alguma lentidão.Ao que oapurou, há duas vítimas encarceradas.Alternativas disponíveis são o IC2 ou a CREL onde o trânsito flui com normalidade.Em atualização