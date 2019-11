Dois feridos graves em despiste na A3.

Um despiste na A3 esta manhã de domingo cortou a autoestrada, ao quilómetro 25, perto da zona de entrada de Cabeçudos, no sentido Famalicão - Porto.A viatura embateu no raide de proteção lateral depois de ter efetuado várias voltas sobre si própria.No carro seguiam cinco homens com idades compreendidas entre os 25 e os 35 anos.Duas das vítimas tiveram que ser desencarceradas.Do acidente resultaram dois feridos graves e três feridos ligeiros.O alerta foi dado pelas 09h02.No local estiveram os Bombeiros de Famalicão, os Bombeiros Voluntários Famalicenses, a GNR e o INEM, num total de 32 operacionais, apoiados por 14 viaturas.Bombeiros procederam à limpeza da via.A autoestrada foi reaberta pouco depois das 10h30, depois de ter estado cortada cerca de hora e meia.