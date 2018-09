IC2 cortado no sentido Alverca-Lisboa após colisão de dois camiões

Acidente está a condicionar o trânsito na Grande Lisboa.

11:34

O trânsito está cortado desde o meio da manhã no Itinerário Complementar (IC) 2 no sentido Alverca-Lisboa, perto do Parque das Nações, por causa de um acidente que envolveu dois camiões e um motociclo, segundo a Proteção Civil.



Segundo fonte do Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta foi dado às 10h39 e o acidente envolveu dois veículos pesados de mercadorias e um motociclo e provocou um ferido ligeiro.



O acidente deu-se próximo da saída para o Parque das Nações, em Lisboa, e pelas 11h45 o trânsito ainda permanecia cortado no sentido Alverca-Lisboa.



No local do acidente, pelas 11h45, estavam 18 operacionais, apoiados por seis veículos.