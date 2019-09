Incêndio em Águeda obriga ao corte da linha ferroviária do norte

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira em Macinhata do Vouga, no concelho de Águeda, e obrigou ao corte do IC2 e da EN16/2 nos concelhos de Águeda e Albergaria-a-Velha. No entanto, a Linha ferroviária do Vouga entre Mourisca e Sernada do Vouga continua interrompida.A A25 chegou a ser cortada na zona de Sernada por precaução, sendo a circulação depois restabelecida.Segundo fonte oficial do CDOS de Aveiro, o incêndio teve apenas uma frente ativa. O alerta foi dado às 11h29 e por volta das 18h20 estavam no local 47 operacionais, apoiados por 14 viaturas.A PSP deteve um suspeito de atear o fogo.Um outro incêndio deflagrou no vizinho concelho de Albergaria-a-Velha, mais precisamente no lugar de Paus, que ao início da tarde mobilizava 53 operacionais e 15 viaturas no seu combate, tendo-se registado também pequenos focos noutros pontos do concelho, nomeadamente em Salgueiral e Frossos.Fonte da proteção civil adiantou que os cinco incêndios ativos no concelho estão dominados ou controlados.António Ribeiro, comandante distrital da proteção civil, disse à Lusa esperar "resolver a situação nas próximas horas" para evitar que o vento volte a provocar reacendimentos.No que se refere a danos provocados pelos incêndios, António Ribeiro referiu que o fogo andou perto de algumas casas, mas não chegou a atingir habitações, havendo apenas "um arrumo de alfaias agrícolas que estava coberto de vegetação, no meio da serra, em Lamas do Vouga, que ardeu".