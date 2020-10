Poste de eletricidade em risco de queda condiciona trânsito na Avenida de Roma em Lisboa

Um poste de eletricidade em risco de queda esteve a condicionar a circulação às viaturas na Avenida de Roma, em Lisboa, em ambos os sentidos.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial do Comando da PSP de Lisboa, o poste está localizado junto à entrada da estação de metro de Roma-Areeiro.De acordo com o oficial de serviço, o corte ao trânsito deveu-se ao "perigo para terceiros e utentes da via pública", pelo que se prende por uma ação de prevenção por parte das autoridades. A mesma fonte garantiu não haver feridos a registar.No local estão os Bombeiros Sapadores de Lisboa e a PSP.O alerta ocorreu cerca das 18h50.