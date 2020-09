Um posto de transformação da EDP incendiou-se, pelas 09h40 desta sexta-feira, no interior do túnel rodoviária da Avenida João XXI, em Lisboa.

O trânsito foi de imediato cortado nos dois sentidos, com os condutores a deixarem as respetivas viaturas no interior do túnel, saindo para o exterior.

Não há registo de feridos.

Os bombeiros sapadores de Lisboa estão neste momento no local, e já terão extinguido as chamas.

Aguarda-se apenas pela saída do muito fumo, para que se retome o trânsito.