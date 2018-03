Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Capotamento no Eixo Norte-Sul condiciona acessos à Ponte 25 de Abril

Não há registo de feridos.

09:25

O caputamento de um automóvel ligeiro no Eixo Norte-Sul levou ao corte do acesso proveniente da Praça de Espanha, em Lisboa, no sentido Camarate-Campolide, esta sexta-feira.



Os serviços de reboque já se encontram no local para retirar a viatura da via. Não há registo de feridos.