Trânsito condicionado após acidente no Eixo Norte-Sul em Lisboa

Circulação afetada no sentido norte-sul, à saída para a Ameixoeira, com duas vias da esquerda cortadas.

11:37

Um acidente com duas viaturas ligeiras no Eixo Norte-Sul, sentido Lumiar-Ameixoeira, em Lisboa, provocou esta segunda-feira o corte das duas vias mais à esquerda, estando a condicionar o trânsito esta manhã.



Fonte da PSP disse à agência Lusa que o acidente, que ocorreu junto à saída para a Ameixoeira cerca das 10h00, está a condicionar o trânsito no sentido sul-norte, uma vez que as duas vias da esquerda se mantêm cortadas para efetuar a limpeza do pavimento.



De acordo com a mesma fonte, do acidente resultaram duas vítimas ligeiras, apesar de ter sido necessário desencarcerar uma delas, que foi transportada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ao Hospital de Santa Maria.



A polícia informou ainda, cerca das 11h00, que não havia previsão para a reabertura das vias.



O Eixo Norte-Sul atravessa Lisboa de norte a sul, constituindo uma das principais vias da cidade.