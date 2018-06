Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trânsito condicionado em Cacilhas devido a colisão entre duas viaturas

Do acidente resultou um ferido grave.

13:34

Um acidente envolvendo um automóvel e um motociclo causou esta quinta-feira um ferido grave e está a condicionar o trânsito na Avenida da Aliança Povo Movimento das Forças Armadas, em Almada, informou à Lusa fonte dos bombeiros de Cacilhas.



De acordo com o adjunto do comando Maximino Viegas, da Associação dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, que falava às 13h15, o trânsito está condicionado nos dois sentidos da avenida (distrito de Setúbal), devido a uma colisão "entre um automóvel ligeiro e um motociclo".



À agência Lusa, o adjunto do comando dos bombeiros disse que o acidente ocorreu "em frente ao quartel dos bombeiros" e causou "um ferido ligeiro e um grave", tendo ambos sido transportados para o Hospital Garcia de Orta.



No local estiveram 10 elementos dos bombeiros, apoiados por quatro viaturas, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e ainda a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Almada.



O alerta foi dado às 11h56.