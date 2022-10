Trânsito condicionado na 4.ª feira junto ao Estádio da Luz

O trânsito vai estar condicionado na quarta-feira nas imediações do Estádio da Luz, em Lisboa, devido à realização do jogo de futebol entre o Benfica e o Paris Saint-Germain, informou o Comando Metropolitano da PSP.

Em comunicado, a PSP refere que "os condicionamentos temporários" irão ocorrer na Segunda Circular, Rua Galileu Galilei, Rua Albert Einstein, Rua Ana Castro Osório, Avenida Lusíada, Rua Ernâni Lopes e Rua João de Freitas Branco.

Entre as 18h e as 19h irão também existir constrangimentos na Avenida do Colégio Militar, Rua Frei Luís de Granada/Rotunda Cosme Damião e Avenida Machado Santos.

"A ação da PSP será no sentido de minimizar os impactos destes condicionamentos, garantindo as necessidades de segurança e da circulação rodoviária nos locais afetados", lê-se na nota.

O encontro entre o Benfica e o Paris Saint-Germain, da terceira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se na quarta-feira, pelas 20h, no Estádio da Luz.