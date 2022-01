Um veículo de carga tombou, perto da rotunda que dá acesso à A8, junto às portagens da Venda do Pinheiro, por volta das 13h00 desta quinta-feira.O camião deixou bastante óleo na via, e por essa razão, a estrada foi cortada pela GNR e o trânsito encontra-se intermitente.No local estão dois reboques a recolher a carga que se estava dentro do camião e o próprio veículo que ainda se encontra na via.Não há registo de feridos.