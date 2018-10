Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trânsito condicionado na sexta-feira na Baixa de Lisboa

Circulação estará condicionada devido às comemorações oficiais do 5 de Outubro.

O trânsito estará condicionado na sexta-feira na Baixa de Lisboa devido às comemorações oficiais do 5 de Outubro, com o corte total da circulação nas ruas do Ouro e do Arsenal, divulgou esta quinta-feira a Câmara da capital.



O município estima que o condicionamento de trânsito dure entre as 09h00 e as 12h00, contudo a partir das 15h00 está marcada uma manifestação nacional de professores, que sai da Alameda para o Ministério das Finanças.



Entre as 09h00 e as 12h00 haverá interrupção total da circulação na rua do Ouro e na rua do Arsenal, com o tráfego particular cortado a partir dos Restauradores, mantendo-se o acesso de transportes públicos ao Rossio.



"Em alternativa o tráfego para o centro da cidade efetua-se pela rua da Madalena e é assegurado o atravessamento entre colinas pela rua Conceição. É ainda mantida a circulação na avenida Ribeira das Naus", refere a Câmara de Lisboa, em comunicado.



As comemorações oficiais que assinalam a implantação da República em 1910 decorrem na Praça do Município, reunindo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que discursa pela terceira vez nesta cerimónia, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República, o presidente da Câmara de Lisboa e inúmeros convidados, nomeadamente, representantes dos partidos com assento parlamentar.



O 05 de Outubro voltou a ser feriado nacional em 2016 - tinha sido eliminado em 2013 pelo anterior Governo PSD/CDS-PP - e é uma das quatro datas anuais em que o chefe de Estado tem discursos protocolares, juntamente com o 25 de Abril, o 10 de Junho e Dia de Ano Novo.