Trânsito condicionado no IC1 após colisão entre dois camiões em São Marcos da Serra

A circulação no Itinerário Complementar 1 (IC 1) está condicionada ao quilómetro 698, na zona de São Marcos da Serra, após um despiste de um camião, que veio a embater contra outro camião. Um dos pesados ficou tombado sobre as duas vias de trânsito, obrigando a circulação a fazer-se pela berma.O alerta foi dado por volta das 5h30. O acidente provocou um ferido ligeiro. O homem, de 40 anos, foi assistido no local e depois transportado para o Hospital de Faro.Ao local acorreram 12 operacionais apoiados por cinco veículos, dos Bombeiros de Silves, Bombeiros de Messines, Cruz Vermelha Portuguesa, GNR e Infraestruturas de Portugal.