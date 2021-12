Um acidente com três carros na A1, em Sacavém, junto à ponte sobre o rio Trancão, causou este domingo três feridos ligeiros e obrigou ao corte da autoestrada no sentido Norte-Sul.

O alerta foi dado pelas 17h30 e desde essa altura que o trânsito, já intenso devido ao regresso de milhares de pessoas a casa após as celebrações de Natal, está a acumular. Quinze minutos após o acidente, a fila de trânsito já ultrapassava os três quilómetros.

As autoridades estão a socorrer as vítimas e atentar desimpedir a via.