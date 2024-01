Trânsito cortado no IP2 no concelho de Nisa devido a despiste de camião

O trânsito está cortado nos dois sentidos no Itinerário Principal 2 (IP2), próximo da Barragem do Fratel, no concelho de Nisa (Portalegre), devido ao despiste de um camião, sem feridos, disse fonte da GNR.

O IP2 está cortado ao quilómetro 157, desde cerca das 09:45, após o despiste de um veículo pesado de mercadorias que está "atravessado na estrada", aguardando-se a remoção do camião, indicou à agência Lusa a mesma fonte.

A alternativa, para quem viaja de sul para norte, é seguir em direção a Nisa ou Gavião, enquanto os automobilistas que vão de norte para sul podem seguir em direção à localidade de Monte Claro, no concelho de Nisa, adiantou a fonte da Guarda.

"A GNR está no local do acidente a dar indicações aos automobilistas das alternativas que devem seguir", acrescentou.