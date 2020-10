Trânsito infernal em Lisboa leva milhares ao desespero

As restrições impostas à circulação entre concelhos causaram ontem, ao final do dia, o caos nas principais saídas da cidade de Lisboa.Parados em ações de fiscalização da PSP, milhares de condutores ficaram presos, durante horas, em filas de vários quilómetros. No acesso à ponte Vasco da Gama contaram-se 17 quilómetros de fila e três horas de espera. E situação semelhante levou a um buzinão na ponte 25 de Abril. Também no IC19, que liga a capital a Sintra, o trânsito levou condutores aos desespero."É revoltante! As ambulâncias, mesmo em marcha de emergência, têm dificuldade em passar", afirmou aoCristina Lopes, que demorou três horas para fazer dez quilómetros no IC19. Noutro caso relatado ao, uma mulher garante ter ficado presa durante quatro horas dentro de um autocarro da Carris, com 150 passageiros.O Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados declarou ontem que "as limitações impostas à circulação são inconstitucionais". Estão em vigor até ao dia 3 de novembro. Pelo contrário, no Grande Porto circulavam poucos carros