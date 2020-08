Trânsito mantém-se interditado na serra de Sintra até domingo devido ao risco de incêndio

O trânsito na serra de Sintra, no distrito de Lisboa, vai continuar interditado até ao final de domingo, exceto a transportes públicos e moradores, devido ao risco de incêndio, determinou esta quarta-feira o município.

A circulação na serra Sintra está condicionada desde o dia 17 de julho devido aos alertas laranja da Proteção Civil para risco de incêndio.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Sintra refere que esta interdição, nas vias que integram o perímetro da serra, vai ser renovada às 00:00 de quinta-feira e mantém-se até às 23:59 de domingo.

A autarquia justifica a decisão com a previsão para o concelho de Sintra de "risco de incêndio rural elevado até sábado".

"Urge proteger quem vive e visita Sintra com a adoção de medidas adequadas no âmbito da Proteção Civil. Urge preservar a serra de Sintra, Património Mundial UNESCO da Paisagem Cultural, e defendê-la para as gerações vindouras", lê-se na nota.

As exceções à interdição referem-se a veículos de moradores e de empresas ali sediadas, transportes públicos de passageiros (todos os veículos titulares de alvará emitido pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes que realizam o transporte de passageiros), veículos de socorro, de emergência e das entidades integrantes do Sistema de Proteção Civil.

"A situação de interdição do trânsito nas vias municipais do perímetro da serra de Sintra será avaliada de 12 em 12 horas, podendo a interdição ser agravada ou desagravada, tendo em conta as condições que se possam vir a registar", aponta a autarquia.

A Serra de Sintra, localizada no distrito de Lisboa, integra uma região de proteção classificada como sensível ao risco de incêndio florestal, caracterizada por um elevado número de visitantes.