Trânsito na Avenida da Índia em Lisboa normalizado após rebentamento de conduta

A circulação na Avenida da Índia, em Lisboa, afetada na sexta-feira pelo rebentamento de uma conduta de água, foi totalmente restabelecida este sábado, pelas 17h30, disse à Lusa fonte da EPAL -- Empresa Portuguesa de Águas Livres.A avenida foi cortada às 06h00 de sexta-feira, junto ao Museu dos Coches e às 07h30 a circulação foi reposta nas duas vias do sentido Algés-Lisboa, mas para permitir que o trânsito se fizesse nos dois sentidos.As duas vias do sentido Lisboa-Algés estavam ainda fechadas, uma situação agora ultrapassada.Apesar de a rotura da conduta de água se ter verificado muito perto do Museu dos Coches, a EPAL indicou que não há danos no espaço.