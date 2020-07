Trânsito na serra de Sintra reaberto provisoriamente

O trânsito na serra de Sintra, no distrito de Lisboa, que se encontra condicionado até às 23:59 de domingo, devido ao risco de incêndio, vai ser reaberto provisoriamente durante o dia de hoje, determinou o município.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Sintra explica que a reabertura provisória se deve à "redução de risco de incêndio rural de elevado para moderado".

"Com exceção desta sexta-feira [hoje], a situação de interdição do trânsito nas vias municipais do Perímetro da serra de Sintra mantém-se até domingo, e será avaliada de 12 em 12 horas, podendo a interdição ser agravada ou desagravada, tendo em conta as condições que se possam vir a registar", justifica a autarquia.

A circulação na serra Sintra está condicionada desde o dia 17 de julho devido aos alertas laranja da Proteção Civil para risco de incêndio.

As exceções à interdição referem-se a veículos de moradores e de empresas ali sediadas, transportes públicos de passageiros (todos os veículos titulares de alvará emitido pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes que realizam o transporte de passageiros), veículos de socorro, de emergência e das entidades integrantes do Sistema de Proteção Civil.