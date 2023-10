Trânsito no centro de Braga cortado devido a "risco de desmoronamento" de edifício

O trânsito na Praça do Município em Braga foi, esta manhã, parcialmente cortado devido ao "risco de desmoronamento de um edifício", informou a autarquia.

Em declarações à Lusa, o vereador da Câmara Municipal de Braga com o pelouro da Proteção Civil, Altino Bessa, explicou que está a ser avaliado o risco de uma "eventual derrocada" num edifício onde decorre uma obra privada.

"O que aconteceu foi que um comerciante num prédio contíguo ao edifício em obras [junto ao antigo Tribunal de Braga] detetou umas fendas no chão e no teto e alertou. Face ao alerta, decidiu-se evacuar os edifícios do quarteirão, cortar o trânsito e estamos a avaliar a situação", disse o responsável.

Segundo explicou, a empresa de águas e saneamento da autarquia, a AGERE, está igualmente no terreno porque "pode ter sido também um problema numa conduta de água".

Altino Bessa explicou que o trânsito naquela artéria, na Praça do Município, "vai continuar parcialmente cortado até que a avaliação de toda a situação esteja feita".

O responsável referiu que foram retiradas das habitações oito pessoas e que foram também encerrados os estabelecimentos comerciais que funcionam nos edifícios contíguos àquele que está em obras.

Num comunicado, publicado na página oficial do município, a Câmara de Braga refere que até ao final dos trabalhos a entrada na Praça do Município deve ser efetuada pela Rua de Santo António e a saída pelo acesso à Rua Frei Caetano Brandão.