Trânsito no IC19 condicionado devido a incêndio na Serra de Sintra

Um incêndio que deflagrou na tarde deste sábado numa zona de mato em Paiões, Rio de Mouro Velho, em Sintra, está a condicionar o trânsito no IC 19.A circulação no sentido Sintra-Lisboa está a ser feita somente numa faixa. O fumo está a provocar longas filas de trânsito.O alerta foi dado às 13h57.No local a combater as chamas estão 25 operacionais apoiados por nove veículos.