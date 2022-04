Trânsito normalizado na Segunda Circular após rotura de conduta de água

A circulação rodoviária na Segunda Circular, em Lisboa, foi normalizada às 16h35 desta terça-feira no sentido Aeroporto-Benfica, depois de ter estado condicionada desde esta manhã devido a uma rotura numa conduta de água, informou a Empresa Portuguesa de Água Livres (EPAL).

Segundo a EPAL, a rotura de uma conduta por baixo do viaduto no acesso ao Eixo Norte-Sul ocorreu por volta das 10h00 e os trabalhos de reparação afetaram as três vias mais à direita da Segunda Circular.

A normalização do tráfego, após a reparação, ocorreu às 16h35, acrescentou a empresa.

A EPAL assegurou que a rotura não pôs em causa o abastecimento de água a esta zona da cidade.