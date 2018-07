Trânsito proibido deixa praia de Galapos deserta

Salários de nadadores-salvadores e de funcionários de restaurante ameaçados por falta de clientes.

Por Sofia Garcia | 10:03

Assegura que já perdeu cerca de 50 mil euros com a falta de clientes. "Milhares de euros já foram à vida porque não tenho clientes, quase ninguém vem à praia. Para ter clientes no bar preciso que as pessoas possam vir à praia. Espero que alguém nos ajude", desabafou.

A interdição do trânsito automóvel na Arrábida, em vigor ao longo da época balnear, entre a praia da Figueirinha e o Creiro, tem sido muito criticada por banhistas e também por alguns comerciantes que têm no verão a maior fonte de receita.É o caso do restaurante/bar Ondagalapos, na praia de Galapos, que das 70 palhotas da concessão tem apenas uma arrendada."É uma coisa inédita. Estou na miséria depois da decisão de cortar o trânsito na Arrábida", disse aoPaulo Ribeiro.O proprietário confessa que tem tido dificuldades em pagar o salário aos nadadores-salvadores que vigiam a praia, na área da sua concessão, bem como aos funcionários do bar e acusa a autarquia de estar a matar o negócio."Está a decair cada vez mais. De semana para semana é cada vez pior. A proibição do trânsito está a matar-me o negócio, nunca assisti a nada assim. Só os estrangeiros é que cá vêm, porque as outras pessoas voltam para trás assim que sabem que não podem passar da Figueirinha com o carro", explicou o comerciante.O restaurante/bar 'Ondagalapos' foi o mais afetado pelas intempéries do passado inverno, que destruíram grande parte do negócio.Paulo Ribeiro gastou mais de 30 mil euros na recuperação do espaço, dinheiro que contava recuperar na presente época balnear.