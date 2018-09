Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trânsito restabelecido após despiste com um morto na EN251 em Mora

Motorista do camião "era o único ocupante" da viatura pesada de mercadorias que se despistou.

23:39

O trânsito na Estrada Nacional (EN) 251 entre Mora (Évora) e Couço, no concelho de Coruche (Santarém), cortado desde esta tarde devido a um acidente que provocou um morto, já foi normalizado, disse a GNR.



O Comando Territorial de Évora da GNR referiu à agência Lusa que a circulação rodoviária foi "restabelecida por volta das 20h00".



O troço da EN251, cerca do quilómetro 60, foi cortado nos dois sentidos devido ao despiste de uma viatura pesada de mercadorias, carregada de tomate, provocando a morte do motorista.



O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora disse à Lusa que o alerta par ao sinistro foi dado aos bombeiros às 14h37.



Em declarações à Lusa, fonte da GNR explicou que o motorista do camião, cuja idade não soube precisar, "era o único ocupante" da viatura pesada de mercadorias.



Para o local do despiste, foram mobilizados 30 operacionais, apoiados por nove veículos, dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), referiu o CDOS.