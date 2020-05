Trânsito vai estar condicionado na A4 no sentido Vila Real-Porto devido a trabalhos de pavimentação

A realização de trabalhos de pavimentação na Autoestrada 4 (A4), entre os quilómetros 67,5 e 68,45, sentido Vila Real - Porto, vai implicar condicionamentos no trânsito a partir de terça-feira, disse hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

A IP disse que os condicionamentos de trânsito visam que os trabalhos se realizem nas "desejadas condições de segurança, quer para os trabalhadores da obram quer para os automobilistas", e explicou que os trabalhos vão decorrer sobre um viaduto da Autoestrada do Marão, que prolongou a A4 até Vila Real.

De acordo com o planeamento anunciado pela IP, entre terça e quinta-feira haverá um corte total de via no sentido Vila Real - Porto, sendo o trânsito encaminhado para o sentido contrário entre as duas passagens de emergência nas imediações do viaduto.

No sentido inverso, Porto - Vila Real, a circulação far-se-á nos dois sentidos na faixa de rodagem direita.

Na sexta-feira, dia de 29 de maio, verificar-se-á uma supressão de berma e via direita para finalizar os trabalhos de pavimentação e executar a marcação rodoviária provisória.

No sentido inverso, Porto - Vila Real, a circulação far-se-á normalmente sem qualquer condicionamento.