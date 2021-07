A Polícia Judiciária do Porto deteve três homens, entre os 37 e os 44 anos, por tráfico internacional de estupefacientes, depois de ter sido alertada por operadores de transporte aéreo de encomendas para a chegada de droga ao aeroporto do Porto.





O produto tinha como destinatários três empresários, residentes no país europeu de origem da encomenda, mas com casa também no Norte de Portugal.