Transportadora que falsificava tacógrafos multada em mais de 37 mil euros

Uma empresa de transportes com sede em Rio Maior foi multada em 37 500 euros por ter sido apanhada com sistemas de manipulação do registo do tacógrafo instalados em dois pesados de mercadorias.









O Tribunal de Santarém condenou a transportadora por dois crimes de falsificação de notação técnica e outro de abuso de confiança fiscal, relativo à não entrega de 46 mil euros de IVA ao Estado, no primeiro semestre de 2021. O sócio-gerente da empresa, de 46 anos, foi condenado a título individual pelos mesmos três crimes à firma, tendo o coletivo de juízes fixado uma pena única de multa de 2400 euros. Os dois motoristas, de 54 e 40 anos, também eram arguidos no processo, por terem aceitado fazer parte do esquema de adulteração dos tacógrafos, e foram condenados por falsificação de notação técnica a multas de 600 euros.