Trasladação do corpo de mulher encontrada morta em mala adiada 24 horas

A trasladação do cadáver de Camila Mendes, de 30 anos e de nacionalidade brasileira, morta à facada, em Arruda dos Vinhos, pelo namorado, Robson Mandela, que depois guardou o cadáver numa mala, foi adiada por 24 horas.



A viagem para Brasília esteve marcada para quarta-feira, mas o avião da TAP saiu sem o caixão. O corpo seguiu quinta-feira para o Brasil, dia em que os moradores da urbanização onde o casal vivia manifestaram surpresa quando encontraram bens, possivelmente da vítima, junto ao caixote do lixo. Entre eles está um colchão com manchas de sangue.

