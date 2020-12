Um homem, de 43 anos, morreu esta terça-feira à tarde, na localidade de Padrão, em Ponte da Barca, num acidente de trator. A vítima estava a trabalhar com a máquina agrícola quando, por motivos desconhecidos, capotou para um terreno de difíceis acessos, tendo ficado debaixo do veículo.O homem ainda foi socorrido pelos Bombeiros de Ponte da Barca, mas o óbito acabou por ser confirmado no local por um médico do INEM. O Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação da GNR também foi mobilizado e investiga as causas do acidente. O corpo foi levado para o gabinete médico-legal.