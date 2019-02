Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trator fere casal com gravidade em Penela

Vítimas têm 65 e 70 anos.

08:53

Um casal, entre os 65 e os 70 anos, ficou esta quarta-feira ferido com gravidade após um acidente com um trator num terreno próximo do castelo de Germanelo, em Penela.



O alerta foi dado por uma das vítimas que tinha o telemóvel e pediu ajuda a um amigo.



Os bombeiros de Penela tiveram dificuldade em localizá-los por estarem numa zona isolada e de difícil acesso.



Chegou a ser acionado o helicóptero para as buscas, mas entretanto foi desmobilizado.